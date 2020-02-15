 
مباشر

مطالب فلسطينية لبريطانيا بشأن المستوطنات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9ux

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة البريطانية إلى عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلي حول المستوطنات.

وطالب المملكة المتحدة بالتمسك بموقفها الثابت باعتبار الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية، غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي جاء ذلك في أعقاب ما نشرته وسائل اعلام اسرائيليه عن تقدم إسرائيل بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!