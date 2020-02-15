مطالب فلسطينية لبريطانيا بشأن المستوطنات

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، الحكومة البريطانية إلى عدم الاستجابة للطلب الإسرائيلي حول المستوطنات.

وطالب المملكة المتحدة بالتمسك بموقفها الثابت باعتبار الاستيطان الإسرائيلي وضم الأراضي الفلسطينية، غير شرعي ومخالفا للقانون الدولي جاء ذلك في أعقاب ما نشرته وسائل اعلام اسرائيليه عن تقدم إسرائيل بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة.