المرجعية الدينية بالعراق تحمل السياسيين المسؤولية عن الأوضاع

نقلت وسائل إعلام عراقية عن مصادر أمنية، أن ثلاثة وعشرين شخصا أصيبوا بحالات اختناق جراء استخدام قوات الأمن قنابل الغاز قرب منطقة ساحة الخلاني وسط بغداد.

وأضافت المصادر أن ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح، بعدما هاجمت مجموعة من الأشخاص خيم المتظاهرين في ساحة التحرير بالأسلحة البيضاء. إلى ذلك، انتقدت المرجعية الدينية العليا في العراق الطبقة السياسية، وحملتها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. يأتي ذلك فيما تستمر الاحتجاجات الشعبية بمحافظات الوسط والجنوب العراقي.