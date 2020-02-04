رفض فلسطيني لتطبيع علاقات إسرائيل والسودان

دان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اتفاق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس المجلس السيادي السوداني عبد الفتاح البرهان.

وقال عريقات إنه خروج صارخ عن مبادرة السلام العربية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".

فيما قالت حركة حماس في بيان لها إن لقاء البرهان ونتنياهو يعتبر أحد اللقاءات التطبيعية التي تشجع إسرائيل على مواصلة جرائمها وعدوانها بحق الشعب الفلسطيني. بينما أكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيان أن الاجتماع لا يعبر عن موقف الشعب السوداني. الجبهة الشعبية بدورها قالت إن اللقاء يضرب في الصميم مصالح الشعب السوداني.

الاتفاق إنه خروج صارخ عن مبادرة السلام العربية وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني".