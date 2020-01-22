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طهران تحذر الأوروبيين من ترك الاتفاق النووي

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دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية إلى تجنب خطأ واشنطن بالانسحاب من الاتفاق النووي.

وأكد روحاني أن أوروبا ستتحمل عواقب أي انتهاك للاتفاق منتقدا تقاعس الأوروبيين بتنفيذ تعهداتهم. موضحا أن طهران لم تخرج من الاتفاق وأنها مستعدة للعودة لتطبيق التزاماتها في حال نفذ الطرف المقابل تعهداته، من جانب آخر دعت طهران إلى عدم السماح لإسرائيل وبعض الدول باستغلال الشرخ في العلاقة مع السعودية. وقال مكتب الرئيس الإيراني إن على إيران والسعودية العمل معا لتجاوز المشكلات.

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