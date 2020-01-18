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موسكو ترفع السرية عن وثائق بذكرى تحرير وارسو

في ذكرى النصر في الحرب الوطنية العظمى

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رفعت وزارة الدفاع الروسية السرية عن وثائق وصورٍ من الأرشيف العسكري المركزي، في ذكرى تحرير وارسو على يد الجيش الأحمر في السابع عشر من يناير عام خمسةٍ وأربعين من القرن المنصرم.

وكشفت الوثائق أنّ النازيينَ دمروا أحياء كاملة بوارسو قبل انسحابهم، مع قتل نحو خمسمئة بريطاني وأمريكي بمعسكر الموت "تـريـبـلـيـنـكـا"، وقالت الوزارة إنّ نشر الوثائق يهدف لصون الحقيقة التاريخية أمام محاولات تزويرها وإعادة النظر بنتائج الحرب. يذكر أن معاركَ تحرير وارسو قد أدت بحسب مؤرخين إلى مقتل نحو مئتي ألف جندي سوفييتي.

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