عبد المهدي: انسحاب أو بقاء واشنطن قرار عراقي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، إن انسحاب أو بقاء الولايات المتحدة في البلاد قرار عراقي.

وأورد بيان لمكتب عبد المهدي أن واشنطن ساهمت مع العراق في الحرب ضد داعش، وأن الحكومة لا تريد أن تصبح البلاد طرفا في أي صراع أو ساحة لتصفية الحسابات. إلى ذلك أكد الناطق باسم القائد العام للجيش العراقي عبد الكريم خلف البدء بوضع آلية لإخراج القوات الأجنبية من البلاد واقتصار عمل التحالف الدولي على المشورة والتسليح والتدريب. من جانبها هددت كتائب حزب الله العراقية بمنع تدفق النفط الخليجي في حال فرض أي عقوبات وتدمير القواعد الامريكية إن بقيت بالعراق.