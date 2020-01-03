 
مباشر
عاجل
الحرس الثوري: سليماني وصل إلى بغداد قادما من سوريا بطائرة ركاب يمكن تتبعها عبر مواقع الملاحة الجوية

بوتين وماكرون: مقتل سليماني قد يؤجج الوضع

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n0c1

أعلنت الرئاسة الروسية في بيان، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما إزاء اغتيال قاسم سليماني.

 وأكدا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خطير يفاقم حدة التوتر في المنطقة، من جهتها الخارجية الروسية اعتبرت أن الخطوة ستحمل تداعيات صعبة على السلام والاستقرار في المنطقة. من جهتها وصفت وزارة الدفاع الروسية اغتيال سليماني بأنها خطوة قصيرة النظر قد تؤدي إلى تصعيد حاد للوضع العسكري السياسي في الشرق الأوسط وعواقب وخيمة على الأمن الدولي.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا