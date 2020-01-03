بوتين وماكرون: مقتل سليماني قد يؤجج الوضع

أعلنت الرئاسة الروسية في بيان، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أعربا خلال اتصال هاتفي عن قلقهما إزاء اغتيال قاسم سليماني.

وأكدا أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تصعيد خطير يفاقم حدة التوتر في المنطقة، من جهتها الخارجية الروسية اعتبرت أن الخطوة ستحمل تداعيات صعبة على السلام والاستقرار في المنطقة. من جهتها وصفت وزارة الدفاع الروسية اغتيال سليماني بأنها خطوة قصيرة النظر قد تؤدي إلى تصعيد حاد للوضع العسكري السياسي في الشرق الأوسط وعواقب وخيمة على الأمن الدولي.