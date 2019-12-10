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الكرملين: مرونة لدى نورماندي لإيجاد حلول وسط

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قال الكرملين إن رباعية نورماندي أبدت استعدادا للمرونة في إيجاد حل وسط للوضع شرق أوكرانيا في إطار اتفاقات مينسك.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موسكو تأمل أن يتحول الاجتماع الأول بين رئيسي روسيا وأوكرانيا إلى حوار بناء لحل المشكلات في العلاقات الثنائية والتسوية شرق أوكرانيا.. وأوضح بيسكوف أن الرئيسين لم يتوصلا لاتفاق نهائي بشأن تمديد نقل الغاز الروسي عبر أوكرانيا مع تأكيد مواصلة الوزارات المعنية والمسؤولين مباحثاتهم بهذا الشأن.

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