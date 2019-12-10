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قمة الرياض الخليجية.. فرص استعادة وحدة الصف

أخبار العالم العربي

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في خضم مؤشرات على حدوث انفراج في الأزمة الخليجية، اختتم قادة دول مجلس التعاون الخليجي قمة الرياض بالتأكيد على أهمية تماسك ووحدة دول المجلس.

وضرورة التكامل العسكري والأمني والاقتصادي وصولا إلى تحقيق الوحدة المالية بحلول عام ألفين وخمسة وعشرين. أما على المستوى الإقليمي والدولي فقد أكد البيان أهمية العمل مع الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة أي تهديد عسكري. ورفض التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية وإدانة ما وصفه البيان بالأعمال الإرهابية التي تقوم بها إيران.

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