لافرينتيف: يمكن تجاوز صعوبة عمل لجنة الدستور

أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، وجود إمكانية لتجاوز الصعوبات والعراقيل في عمل اللجنة الدستورية السورية.

وقال لافرينتيف إنّ موسكو وأنقرة لا تعتقدان بضرورة توسيع المنطقة الآمنة بالشمالِ السوري. مضيفا أن المشاركين في مباحثات آستانا يبحثون جميع القضايا المتعلقة بسوريا بما في ذلك، الوجود الأمريكي بالمنطقة. بدوره، قال رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري، في تصريح لآرتي إنّ الجولة الحالية هي الأكثر حساسية وذلك في ظلِّ سرقةِ واشنطن للنفط السوري والاحتلال التركي وعودة الإرهاب إلى حلب.