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إبرام 650 اتفاقا تجاريا بمنتدى سان بطرسبورغ

أخبار العالم العربي

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اختتم منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي اعماله بمشاركة واسعة تجاوزت تسعة عشر ألف مشارك.

وكان من أبرز المشاركين بالمنتدى الرئيس الروسي ونظيره الصيني اضافة لعدد من قادة الدول ورجال الأعمال والساسة، كما تميز المنتدى هذا العام بحضور صيني وأمريكي واسع، وشهد المنتدى إبرام ستمئة وخمسين اتفاقية تجارية تتخطى قيمتها ثلاثة تريليونات روبل. المزيد في تقرير مراسلنا خالد الجبوري

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