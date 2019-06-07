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الرئيس الجزائري المؤقت يؤكد بقاءه بمنصبه

أخبار العالم العربي

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أكد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح استمراره في منصبه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.

ودعا بن صالح في خطاب جميع الأطراف السياسية للانخراط في حوار شامل لإخراج البلاد من الأزمة، إلى ذلك أكدت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس المؤقت كلف الحكومة بإعداد مشروع قانون يعطي ضمانات كاملة للانتخابات الرئاسية، وأن القانون الجديد سينزع صلاحية تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية، وأوضحت أن بن صالح سيستحدث سلطة تترأسها شخصية وطنية لها كامل الصلاحيات في الرئاسيات المقبلة.

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