بوتين: سنرد على إجراءات واشنطن بمجال الأمن

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه رؤساء تحرير عدد من وكالات الأنباء العالمية أكد أن موسكو سترد على الإجراءات الأمريكية في مجال الأمن.

كما أعلن أن روسيا لن تمدد معاهدة ستارت ثلاثة مع غياب رغبة القوى الدولية بالمعاهدة.

وقال بوتين خلال لقائه مع رجال الأعمال والمستثمرين على هامش منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي إن التقديرات تشير إلى أن الاستثمارات الأجنبية في الاقتصاد الروسي ستصل إلى أربعمئة مليار دولار. وفي هذا السياق قال رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي "كيريل دميترييف" في تصريح لـ" آرتي" إن الحروب التجارية تهدد اليوم الاقتصاد العالمي مشيرا إلا أن الاستثمار الأمريكي في روسيا قد ازداد رغم عقوبات واشنطن على موسكو.