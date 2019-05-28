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بريطانيا..بعد انتخابات البرلمان الأوروبي

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حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت من عدم الاستجابة لنتيجة الاستفتاء الشعبي حول بريكسيت، وذلك عقب النتائج التي أفرزتها الانتخابات الأوروبية.

التي أسفرت عن هزيمة كبيرة للأحزاب الرئيسة مثل العمال والمحافظين. هذا ودعا حزب بريكسيت الفائز الأكبر في الانتخابات، إلى ضرورة إشراك ممثلين عنه في أي مفاوضات مستقبلية مع الاتحاد الأوروبي حول بريكسيت. مراسلنا حسن زيتوني من لندن

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