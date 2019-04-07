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وزير الخارجية الفلسطيني لـRT: العرب لن يجرؤوا على التطبيع مع إسرائيل علنا وشرعية وجودها مرتبطة بنا

أخبار العالم العربي

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قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في لقاء مع RT إن العرب لن يجرؤوا على تطبيع العلاقات مع اسرائيل علنا وإن ذلك لن يمر إلا عبر بوابة فلسطين

وأكد المالكي أن شرعية وجود إسرائيل كدولة مرتبط باعتراف فلسطين بهذا الوجود.

وتابع " لو اعترفت كل الدول العربية بدولة إسرائيل فإن شرعية وجودها تتم في حال اعترفت دولة فلسطين بها، عدا ذلك إسرائيل سوف تبقى دولة غير شرعية في المفهوم الإسرائيلي ودولة أسقطت إسقاطا وفرضت فرضا على المنطقة".

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