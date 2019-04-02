السلطات الجزائرية تؤكد بـدء التحقيق بتهم فساد

أعلنت النيابة العامة بالجزائر فتح تحقيق مع رجال أعمال بتهم فساد وتهريب أموال، إضافة إلى منع شخصيات من مغادرة البلاد.

ومنعت النيابة العامة جميع الطائرات الخاصة من الإقلاع أو الهبوط في مطارات البلاد حتى نهاية الشهر الحالي، مؤكدة اعتقال رجل الأعمال المقرب من عائلة بوتفليقة علي حداد أثناء محاولته المغادرة نحو تونس. وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن قرار منع تحليق الطائرات الخاصة يهدف لمنع بعض الشخصيات البارزة من مغادرة البلاد.