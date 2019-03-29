ترحيب بمقترح إعلان شغور الرئاسة بالجزائر

رحب حزب تجمع أمل الجزائر، الموالي لبوتفليقة باقتراح الجيش تفعيل المادة مئة واثنين من الدستور بشأن إعلان شغور الرئاسة.

من جهته كشف رئيس جبهة العدالة والتنمية المعارضة في الجزائر عبد الله جاب الله أن الخلافات بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية منعت انعقاد المجلس الدستوري، فيما قالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون إن الدعوة لتطبيق الدستور فيما يتعلق بالشغور الرئاسي ليست من صلاحيات الجيش. المزيد في التقرير التالي