الكونغو – مصر (1-2)
مصر – غانا (2-0)
أوغندا – مصر (1-0)
مصر – أوغندا (1-0)
مصر - الكونغو (2-1)
غانا – مصر (1-1).




- تأسيس الاتحاد المحلي: 1921

- الانضمام للاتحاد الدولي (فيفا - FIFA): 1923

- الانضمام للاتحاد الإفريقي (كاف - CAF): 1957

- أشهر ألقابه: الفراعنة

- أول مباراة دولية: أمام إيطاليا (1-2)، جينت، بلجيكا، 28 أغسطس 1920

- المشاركات في نهائيات كأس العالم: 3 (أول ظهور 1934)

- ألقاب قارية (كأس إفريقيا): 7 (1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008، 2010)

- أفضل تصنيف: 9 (يونيو 2010)

- أسوأ تصنيف: 75 (مارس 2013)

- الهداف التاريخي: حسام حسن (69 هدفا)

- الأكثر مشاركة: أحمد حسن (184 مباراة)





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