بدأ منتخب الفراعنة مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، في روسيا، الجمعة 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بهزيمة مفاجئة خارج أرضه أمام مضيفه التشادي (0-1)، وذلك، في لقاء الذهاب الذي جمعهما، ضمن المرحلة الثانية. لكنه تمكن من الثأر لخسارته، بعد ثلاثة أيام، بفوز ساحق على ضيفه التشادي (4-0)، في مباراة الإياب، ليبلغ المرحلة النهائية من التصفيات.



ولعب منتخب مصر في المجموعة الخامسة "السهلة نسبيا"، إلى جانب كل من، أوغندا، غانا، والكونغو.



وحجزت مصر مقعدا لها، مبكرا، في مونديال 2018، قبل جولة من التصفيات، عقب فوز دراماتيكي على ضيفتها الكونغو (2-1)، فقد افتتح نجمها محمد صلاح التسجيل، عند الدقيقة 63، ورد الضيوف بهدف التعادل في الوقت القاتل (د. 87)، لكن الفرعون صلاح اقتنص هدف الفوز، في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، من ضربة جزاء، حصل عليها زميله تريزيغه.



وتصدر الفراعنة قائمة المجموعة، برصيد 13 نقطة، حصدوها من أربعة انتصارات وتعادل، مقابل خسارة واحدة، ومن دون أن يتعرض لأي هزيمة، وأحرزوا 8 أهداف، بينما دخل مرماهم أربعة أهداف.



- وفيما يلي نتائج مصر في تصفيات المرحلة النهائية:

الكونغو – مصر (1-2) مصر – غانا (2-0) أوغندا – مصر (1-0) مصر – أوغندا (1-0) مصر - الكونغو (2-1) غانا – مصر (1-1).