كورونا يباعد الوزراء الإيرانيين في جلسة للحكومة

هيمنت مشكلة تفشي عدوى فيروس كورونا على اجتماع الحكومة الإيرانية اليوم بحضور الرئيس حسن روحاني، حيث جلس المجتمعون متباعدين لمسافة كافية، خشية التقاط الفيروس.

وأظهرت مشاهد اللقاء أن إجراءات إضافية اتخذت في ترتيبات هذه الجلسة، حيث عقدت في قاعة أكبر وجلس الوزراء بحيث تفصل بين كل منهم مسافة أكبر من المعتاد تحسبا لفيروس كورونا.

وعلاوة على ذلك، جرى تقليص عدد الصحفيين الذين سمح لهم بتغطية الجلسة، كما لم يدل الوزراء بتصريحات عقب الاجتماع، كما جرت العادة.

الاستثناء الوحيد كان لوزير الطاقة الذي أدلى بتصريح أعلن فيه تمديد مهلة دفع المواطنين فواتير الكهرباء والماء شهرين إضافيين خشية انتشار عدوى كورونا.

تأتي هذه الإجراءات الاستثنائية بالتزامن مع تغيب وزير الصناعة، رضا رحماني عن الاجتماع، لإصابته بفيروس كورونا وفق إحدى الروايات، إلا أن وزارة الصناعة نفت ذلك في وقت لاحق، وقالت إن رحماني يخضع للعلاج بسبب سعال من آثار الحرب العراقية الإيرانية.

المصدر: RT