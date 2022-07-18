الصرب والروس إخوة إلى الأبد

لقد أجبر الوضع السياسي الحالي صربيا على الاختيار بين الحفاظ على علاقة ودية مع روسيا أو الاستسلام للغرب وفرض عقوبات على روسيا.

ويبدو أن الناس قد اختاروا. في معظم الحالات يدعم الناس العاديون في صربيا السياسة الروسية.

بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة كان تصويت صربيا ضد روسيا في الأمم المتحدة خطوة غير متوقعة. تزعم السلطات الصربية أنها تعرضت لضغوط من أوروبا..

صربيا اليوم في مأمن من القنابل لكنها تتذكر جيدا ما حدث عندما جاء الناتو إلى أراضيها. ما هو الخيار الذي ستتخذه الدولة في النهاية؟