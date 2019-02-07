بطلة "شوكولا" تدلي بتصريح مثير عن هارفي واينستين

صرحت الممثلة الفرنسية الشهيرة، جولييت بينوش، اليوم الخميس، بأن هارفي واينستين، المنتج الذي يواجه تهما بسوء السلوك الجنسي، كان منتجا رائعا في أغلب الأحيان، ولم تكن بينهما أي مشكلات.

وجاء تصريح الممثلة أثناء وجودها في برلين، إذ وصلت إليها كرئيسة للجنة التحكيم في الدورة الـ 69 من مهرجان برلين السينمائي الدولي "برلينالي"، والذي تجري فعالياته في مدينة برلين الألمانية، من 7 إلى 17 فبراير الجاري.

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وأضافت الممثلة الفرنسية التي اشتهرت بأدوارها في فيلمين من إنتاج واينستين هما "شوكولا" (Chocolat)، و"المريض الإنجليزي" (The English Patient)، أن واينستين حصل على "كمّ هائل من الشجب الإعلامي"، وأنه قد آن الأوان الآن "للعدالة أن تأخذ مجراها".

وكانت بينوش قد حصلت على جائزة الأوسكار، وجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون لأحسن ممثلة مساعدة، وجائزة مهرجان برلين السينمائي الدولي لأحسن ممثلة عام 1997 عن فيلم "المريض الإنجليزي" الذي أنتجه واينستين.

كما تابعت بينوش: "لم أواجه أي مشكلة معه أثناء العمل، ولو أنني رأيت أنه شخصيا يعاني من مشاكل. ينبغي ألا ننسى أنه كان منتجا رائعا، على الرغم من كل المشاكل التي واجهها بعض الزملاء وخاصة الممثلات. وددت فقط أن أقول سلاما على عقله وقلبه، فقد عانى الكثير، ولندع العدالة تأخذ مجراها".

ويواجه واينستين تهما بسوء السلوك الجنسي بعد اتهمه من أكثر من 70 امرأة بالتحرش الجنسي والاغتصاب، وهو ما أطلق حركة #MeToo التي طالت بعد ذلك مخرجين وفنانين، وخرجت عن إطار الفن إلى السياسة وكافة المجالات الأخرى.

المصدر: Variety