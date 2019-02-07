مليونا عنوان في معرض بغداد الدولي للكتاب دون خطوط حمراء

انطلقت صباح اليوم الخميس في العاصمة العراقية بغداد، فعاليات معرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2019، بمشاركة عربية وأجنبية واسعة.

وفي تصريح خاص لـ RT، قال رئيس اتحاد الناشرين العراقيين (الجهة المنظمة للمعرض)، عبد الوهاب الراضي، إن المعرض يضم 23 دولة، تشارك هذا العام في معرض بغداد الدولي للكتاب، بمجموع دور نشر وصل إلى 650 دارا، وأكثر من مليوني عنوان.

وأضاف الراضي قائلا: "لا يوجد في معرض بغداد الدولي أي حظر على أي كتاب"، مبينا أن "شخصيات ثقافية وإعلامية عربية ودولية تشارك في المؤتمر، كالإعلامي اللبناني جورج قرداحي والشاعر والإعلامي اللبناني، زاهي وهبي، والروائي والشاعر البرتغالي، أفونسو كروش، والروائي والأديب العربي، إبراهيم نصر الله، الحائز جائزة البوكر عام 2018، والروائي العراقي الحائز جائزة البوكر العربي أحمد سعداوي".

المصدر: RT