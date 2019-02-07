شاهد.. أول تعليق لمحمد عبده بعد "تجاهل" آل الشيخ له

علق الفنان السعودي، محمد عبده، على واقعة عدم مصافحة رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، له خلال مؤتمر صحفي، الشهر الماضي.

وردا على سؤال بخصوص هذه الواقعة قال الفنان السعودي خلال تواجده في الكويت لإحياء حفل ضمن فعاليات "مهرجان فبراير": "لا أعرف ماذا تقصد.. أنا لا أتعامل مع السوشيال ميديا"، مؤكدا على وجود علاقة صداقة تجمعه بآل الشيخ.

وكان آل الشيخ حينها يستعد لصعود منصة مؤتمر صحفي حاشد حضره وزراء وإعلاميون وفنانون، عندما عرج بطريقه على صفوف الحضور وصافح الداعية السعودي عادل الكلباني بحرارة، وأكمل مسيره متجاهلا الفنان محمد عبده الذي كان يجلس بجانبه.

#الاعتذار_لابونوره_مطلب

سلّم عليّا بعينك ان كان بخلت يدينك 🎶

pic.twitter.com/urvZPp4e3H — عبدالله العصيمي (@iQnasSudeer) 22 janvier 2019

المصدر: وكالات