"مارفيل" تنشر عرضا ترويجيا للجزء القادم من "Avengers" (فيديو)

أطلقت شركة "مارفيل" العرض الترويجي لفيلمها القادم، "Avengers: Endgame"، والمقرر دخوله دور السينما العالمية بحلول شهر أبريل المقبل.

ويتضمن الجزء الرابع من السلسلة كثيرا من الأحداث الشيقة والجديدة، في حين سيكون العمل الأخير الذي يؤدي فيه النجم، كريس إيفانز، شخصية "كابتن أمريكا".

وكان النجم العالمي، بروس ويليس، قد ألمح مؤخرا لمشاركته في "Endgame"، إلا أن الشركة المنتجة لم تؤكد أو تنفي ذلك بعد.

وتمكن الجزء الأسبق، "Avengers: Infinity War"، من تحقيق عائدات هائلة جعلته يتربع على قمة الأفلام العالمية الأكثر ربحا لعام 2018، حيث تخطت ملياري دولار أمريكي.

المصدر: يوتيوب