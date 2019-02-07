بعد 30 عاما.. حفل الأوسكار ينطلق في ظل غياب عنصر هام

ينطلق حفل الأوسكار للعام الجاري بدون وجود مقدم رسمي فيه، وذلك لأول مرة منذ 30 سنة.

وقال رئيس شبكة "ABC Entertainment"، المسؤولة عن بث حفل الأوسكار المقبل، إنها ستركز أكثر على تصوير النجوم الذي سيقدمون الجوائز للفائزين، في ظل غياب مقدم رسمي للحفل هذا العام.

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وتحدثت تقارير إعلامية عن الصعوبات التي واجهتها الشركة المنتجة خلال البحث عن مقدم رسمي بديل للنجم، كيفن هارت، الذي أعلن انسحابه رسميا من حفل الأوسكار، في شهر ديسمبر الماضي.

وكان هارت قد انسحب نتيجة لتصريحات جدلية أطلقها عن المثليين، في حين أكد أنه لن يكون سببا "للتشويش" على الحفل، واعتذر عن التصريحات التي أدلى بها.

وفي حادثة مشابهة، انطلقت فعاليات حفل الأوسكار للعام 1989 بدون وجود مقدم رسمي كذلك، الحدث الذي يتكرر اليوم بعد مضي 30 عاما بالتمام والكمال.

المصدر: BBC News