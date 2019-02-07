 
مباشر

بعد 30 عاما.. حفل الأوسكار ينطلق في ظل غياب عنصر هام

الثقافة والفن

بعد 30 عاما.. حفل الأوسكار ينطلق في ظل غياب عنصر هام
You-Tube: NBC News
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lf92

ينطلق حفل الأوسكار للعام الجاري بدون وجود مقدم رسمي فيه، وذلك لأول مرة منذ 30 سنة.

وقال رئيس شبكة "ABC Entertainment"، المسؤولة عن بث حفل الأوسكار المقبل، إنها ستركز أكثر على تصوير النجوم الذي سيقدمون الجوائز للفائزين، في ظل غياب مقدم رسمي للحفل هذا العام.

إقرأ المزيد
كيفن هارت يعتذر عن تقديم الأوسكار بسبب "المثليين"!

وتحدثت تقارير إعلامية عن الصعوبات التي واجهتها الشركة المنتجة خلال البحث عن مقدم رسمي بديل للنجم، كيفن هارت، الذي أعلن انسحابه رسميا من حفل الأوسكار، في شهر ديسمبر الماضي.

وكان هارت قد انسحب نتيجة لتصريحات جدلية أطلقها عن المثليين، في حين أكد أنه لن يكون سببا "للتشويش" على الحفل، واعتذر عن التصريحات التي أدلى بها.

وفي حادثة مشابهة، انطلقت فعاليات حفل الأوسكار للعام 1989 بدون وجود مقدم رسمي كذلك، الحدث الذي يتكرر اليوم بعد مضي 30 عاما بالتمام والكمال.

المصدر: BBC News

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد لحظة الانفجار الهائل في محطة للوقود بقطاع غزة