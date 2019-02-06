وجبة فطور وأرجيلة بالنعنع.. تسريب متطلبات فنانة شهيرة لإحياء حفل

ظهرت في مواقع الإنترنت قائمة بمتطلبات الفنانة الروسية، أولغا بوزوفا، المقرر أن تحيي حفلا في مدينة سيكتيفكار الروسية، في 15 فبراير الجاري.

وتشير بنود القائمة إلى أن متطلبات المغنية الروسية الشهيرة ليست استثنائية، ويمكن وصفها بالمتواضعة، قياسا بمكانتها الفنية في روسيا وبموقعها على لائحة الأثرياء في البلاد.

ومن هذه البنود حجز أماكن لكبار الزوار في المطار، قبل الإقلاع وبعد الهبوط. أما تنقلات المغنية ومدير أعمالها في المدينة فيجب، حسب القائمة، أن تتم بواسطة سيارات درجة "رجال الأعمال"، من طراز "مرسيدس" أو "ليكزوس"، أو "بي إم دبليو"، حيث يُسمح بالتدخين، شريطة أن تكون حقيبة السيارة فارغة، وأن يكون سائقها شديد الحذر، وعلى دراية تامة بالمدينة وبمعالمها.

أما الفندق فيجب أن يكون من فئة الـ 5 نجوم بغرفة "لوكس" بوجبة فطور، على أن تُزوّد الغرفة بشكل دائم بالفواكه وبمياه معدنية غير غازية.

وفي ما يتعلق بغرفة الاستعداد ووضع المستحضرات التجميلية، طلبت أولغا بوزوفا تركيب مرحاض شخصي ومكيّف، مرآة ومناشف. وتود المغنية قبل كل أمسية احتساء الشاي وتناول العسل والليمون والفواكه، بالإضافة إلى تشكيلة من الأجبان واللحوم والعصائر.

وأعربت بوزوفا عن عدد من الرغبات الخاصة، منها تزويد الغرفة بـ 5 علب من مشروب الطاقة، وقارورة من النبيذ الأبيض، فرنسي أو إيطالي، بالإضافة إلى زجاجة كونياك فاخر وأرجيلة بنكهة الغريبفروت أو البرتقال، أو مزيج من الليمون والنعنع.

ومن المقرر أن يتولى حراسة المغنية، أثناء الأمسيات الفنية، 4 حراس، بالإضافة إلى اثنين من حرّاسها الشخصيين، ناهيك عن شرط يقضي بأن يسدد منظمو الحفل لأولغا بوزفا مبلغا قدره 7 آلاف روبل يوميا.

وقد تم التشديد على أنه في حال لم يلتزم المنظمون بأي من شروط الفنانة، فإنه يحق للأخيرة إلغاء الحفل.

يُذكر أن مواقع إخبارية كشفت في وقت سابق عن المبالغ القصوى التي يحصل عليها الفنانون الروس لإحياء حفلات رأس السنة التي تقيمها مؤسسات لموظفيها. وتفيد هذه المواقع بأن مشاركة أولغا بوزوفا في حفل كهذا يكلف مليوني روبل.

وتعد المغنية أولغا بوزوفا واحدة من أكثر المغنيات شهرة في روسيا، علاوة على أنها تتمتع بجماهيرية واسعة في صفوف مختلف الفئات العمرية في البلاد.

المصدر: إيزرو