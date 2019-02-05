نانسي عجرم تهدي مولودتها أغنية خاصة (فيديو)

أهدت الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم، مولودتها الجديدة أغنية خاصة أطلقتها عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

واستقبلت عجرم مولودتها الثالثة في بيروت، في 1 فبراير الجاري، في حين كانت الفنانة قد شوقت محبيها لسماع الأغنية الجديدة، من خلال تغريدة أطلقتها مؤخرا على تويتر، جاء فيها: "كأنو هيدي الأحاسيس لأول مرة عم عيشا وعم بشعر فيا"، ومن ثم تابعت باللغة الإنجليزية، قائلة: "غدا على قناتي الخاصة على يوتيوب".

وأطلقت عجرم اسم "ليا" على مولودتها الجديدة، الطفلة الثالثة التي ترزق بها بعد أيلا وميلا، في حين توقع معظم متابعي الفنانة أن تكون الأغنية التي أعلنت عنها مسبقا، خاصة بمولودتها الجديدة.

المصدر: يوتيوب + تويتر