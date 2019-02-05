أمريكا "تطرد" أحد أشهر مغني الراب من أراضيها

أعلنت صحيفة "TMZ" عن اعتقال الشرطة الأمريكية لمغني الراب الشهير "21 Savage"، استعدادا لترحيله من الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة أن مغني الراب البريطاني "Sha Yaa Bin Abraham-Joseph"، المعروف بـ "21 Savage"، قدم للولايات المتحدة سنة 2005، وبعد عام انتهت مدة التأشيرة التي تسمح له بالإقامة على الأراضي الأمريكية، لكنه بقي هناك بشكل غير قانوني حتى يومنا هذا، مخالفا قوانين البلاد.

واعتقل الفنان، يوم السبت 2 يناير الجاري، في أتلانتا التابعة لولاية جورجيا الأمريكية، وسيبقى رهن الاعتقال ريثما تبت في أمره المحكمة الاتحادية في البلاد.

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وتشير مصادر مطلعة في المجال الفني إلى أن هذه المشكلة قد تؤثر على مسيرة الفنان، وتحرمه من جوائز "غرامي" التي كان مرشحا لنيلها هذا العام.

المصدر: لايف.رو