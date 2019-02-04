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نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها الجديدة

الثقافة والفن

نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها الجديدة
instagram.com/nancyajram
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أعربت المطربة المصرية الشهيرة نانسي عجرم عن فرحتها الغامرة بولادة طفلتها الثالثة، ونشرت صورا لها.

وقالت نانسي :"هدية جديدة من الله وشعاع جديد يضيء منزلنا، جميلتي ليا أتوق لنبدأ رحلتنا معا، وأعدك أن أبقى قربك دوما.. انتظرنا قدومك، نحبك أيتها الغالية".

واختتمت بالقول:" بعدما احتضنتك بين ذراعي تضاعفت مشاعري نحوك 10 مرات، تعجز الكلمات عن التعبير عن حبنا لك يا ليا الغالية".

المصدر: وكالات

 

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