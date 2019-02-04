نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها الجديدة

أعربت المطربة المصرية الشهيرة نانسي عجرم عن فرحتها الغامرة بولادة طفلتها الثالثة، ونشرت صورا لها.

وقالت نانسي :"هدية جديدة من الله وشعاع جديد يضيء منزلنا، جميلتي ليا أتوق لنبدأ رحلتنا معا، وأعدك أن أبقى قربك دوما.. انتظرنا قدومك، نحبك أيتها الغالية".

واختتمت بالقول:" بعدما احتضنتك بين ذراعي تضاعفت مشاعري نحوك 10 مرات، تعجز الكلمات عن التعبير عن حبنا لك يا ليا الغالية".

المصدر: وكالات