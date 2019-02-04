نانسي عجرم تنشر أول صورة لمولودتها الجديدة
أعربت المطربة المصرية الشهيرة نانسي عجرم عن فرحتها الغامرة بولادة طفلتها الثالثة، ونشرت صورا لها.
وقالت نانسي :"هدية جديدة من الله وشعاع جديد يضيء منزلنا، جميلتي ليا أتوق لنبدأ رحلتنا معا، وأعدك أن أبقى قربك دوما.. انتظرنا قدومك، نحبك أيتها الغالية".
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Another gift from God and a new ray of light has entered our home! My beautiful LYA I can't wait for us to walk together your journey and promise to be there for you at all time. You were anticipated, loved, cherished and wanted. Now that I'm holding you in my arms those feelings have multiplied tenfold. Words cannot describe how much we love our precious LYA 💖🙏
واختتمت بالقول:" بعدما احتضنتك بين ذراعي تضاعفت مشاعري نحوك 10 مرات، تعجز الكلمات عن التعبير عن حبنا لك يا ليا الغالية".
المصدر: وكالات