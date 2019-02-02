نقابة الموسيقيين التونسيين تقاضي فنانا غنى في إسرائيل

قررت نقابة الموسيقيين التونسيين ملاحقة المغني محسن الشريف قضائيا بعد غنائه في إسرائيل.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم السبت إنها تعتبر حفل الشريف في مدينة إيلات بفلسطين "شذوذا عن القاعدة، ولا يشرف، ولا يمثل الفنانين التونسيين".

ودعت النقابة وزير الثقافة التونسي محمد زين العابدين، إلى "شطبه من قائمة الفنانين وحرمانه من أي نشاط فني داخل تونس وخارجها".

وطالبت النقابة السلطات الأمنية والقضائية في البلاد، بـ"البحث في سبب وجود الفنان التونسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجهات التي قامت باستدعائه"، مشيرة إلى أنهم "مسؤولون إسرائيليون".

المصدر: وكالات