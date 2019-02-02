شاهد.. النجم العالمي أندريا بوتشيلي بالغترة والعقال في السعودية

تألق نجم الغناء الإيطالي أندريا بوتشيلي أثناء حفله على مسرح المرايا في مهرجان شتاء طنطورة في محافظة العلا السعودية.

ونشر مهرجان شتاء طنطورة، عبر "تويتر"، مقاطع فيديو للفنان العالمي وسط حضور جماهيري كبير. وفي لفتة منه للحفاوة التي استقبله بها الجمهور السعودي أطل في ختام الحفل مرتديا الزي السعودي (الغترة والعقال والعباءة).

وشاركت بوتشيلي عازفة الكمان أنستازيا بتريشاك، في لوحة فنية مزجت بين الرقي والإبداع الفني الخيالي.

ويستمد المهرجان فكرته واسمه "شتاء طنطورة" من مهرجان محلي يقام في الفترة ذاتها كل عام في القرية القديمة (الدور) في محافظة العلا، وتقع "الطنطورة" فوق أحد الأبنية القديمة.

الفنان "اندريا بوتشيلي" يغني بجزء من الزي السعودي لأول مرة مباشرة على مسرح "مرايا" في مهرجان #شتاء_طنطورة@WinterAtTantora#بوتشيلي_في_العلاpic.twitter.com/f2JpmlQlsn — MBC1 (@mbc1) 1 février 2019

المصدر: وكالات