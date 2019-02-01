تركي آل الشيخ يحصل على جائزة أفضل شاعر في الخليج
أعلنت إذاعة "إم بي سي إف أم"، اختيار المستشار في الديوان الملكي السعودي، رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، أفضل شاعر على مستوى الخليج في العام 2018.
أفضل شاعر خليجي لعام 2018: معالي المستشار تركي آل الشيخ#الافضل_فنيا_2018@Turki_alalshikhpic.twitter.com/6tP9AKhIXw— #MBCFM (@mbc_fm) 31 января 2019 г.
وحصل "آل الشيخ" على جائزة أفضل شاعر في العالم العربي العام الماضي أيضا، في استفتاء مجلة "دير جيست" لعام 2018 متفوقا على الكثير من نجوم الشعر وفي قدمتهم المصري أيمن بهجت قمر.
ويقوم آل الشيخ بإصدار شعري مطبوع، وكتب الكثير من القصائد الوطنية وأخرى عاطفية، وغنى كلماته مشاهير العالم العربي، مثل محمد عبده وكاظم الساهر وماجد المهندس وعبد المجيد عبدالله ورابح صقر. كما أن المطرب عمرو دياب، غنى من كلماته عدة أغاني منها "أحلى حاجة" و "أجمل عيون" وأغنية "أنت كل حياتي"، ومؤخرا أصالة نصري وأنغام.
المصدر: RT