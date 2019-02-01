القبض على ممثلة روسية في الولايات المتحدة الأمريكية

أعلن المكتب الصحفي لمسرح "جماعة ممثلي تاغانكا" في العاصمة الروسية موسكو أنه تم إلقاء القبض على الممثلة الروسية، إيرينا أوسوك، أثناء تواجدها على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف المكتب الصحفي أن القبض على الفنانة جاء لأسباب عائلية، حيث قبض عليها في أحد مطارات نيويورك، واحتجزت هناك في غرفة معزولة.

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كما تابع مسؤولو المسرح أنه "لا شبهة جنائية في عملية القبض على الفنانة، وجاءت لموقف شخصي يعود لعلاقات أسرية، حيث أن لديها طفل يحمل الجنسية الأمريكية".

وأكّد المكتب الصحفي كذلك، أن المسرح الذي تعمل به أوسوك سوف يتخذ "إجراءات لدعمها ومساعدتها" بلا شك، وتابع أن هذه هي كل المعلومات المتوفرة حتى اللحظة.

يذكر أن الفنانة، إيرينا أوسوك، هي من مواليد 1976، وتخرّجت في مدرسة المسرح التابعة للمسرح الدرامي الأكاديمي بموسكو، ثم عملت بمسرح "جماعة ممثلي تاغانكا" في دور، نينا زاريتشنوي، بمسرحية "تشايكا" للأديب الروسي، أنطون تشيخوف، وأدّت دورها السينمائي الأول عام 1997 في مشهد بفيلم "أماه، لا تحزني!" Mama, Ne gorui. واشتهرت في مسلسلي التلفزيون الروسي: "أبناء فانيوخين" Deti Vaniukhina، و"الأخوة كارامازوف".

المصدر: تاس