موسكو تشهد العرض الأول للفيلم اللبناني "كفر ناحوم"!

احتضنت القاعة الكبرى لسينما أكتوبر وسط العاصمة الروسية موسكو، العرض الأول في البلاد لفيلم "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية، نادين لبكي، والمرشح لجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

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وعرض الفيلم الحائز جائزة لجنة تحكيم مهرجان "كان" الدولي في دورته الـ 71، في موسكو، في إطار مشروع "كارو.آرت" الفني، في 31 يناير الماضي.

وشهدت قاعة أكتوبر السينمائية ورشة نقاش للفيلم، شارك فيها نقاد سينمائيون ومديرة المشاريع التعليمية، ألكسندرا خازينا، ومديرة مركز تأهيل الأطفال المهاجرين والمهجرين، مارينا أبمولوفا.

وسيعرض الفيلم اللبناني أيضا في مدينة بطرسبورغ الروسية، في 8 فبراير الجاري، والتي ستشهد ورشة عمل تناقش الفيلم، يشارك فيها أخصائيون اجتماعيون ونفسيون، حيث سيتطرقون إلى المشاكل الاجتماعية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال والمراهقون.

المصدر:karofilm.ru