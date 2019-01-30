بالفيديو.. سلطان الطرب يصف سهرته الليلة الماضية مع زياد الرحباني بـ "التاريخية"!

أطلق الفنان جورج وسوف وصف "ليلة تاريخية" على عشاء جمعه الليلة الماضية مع الموسيقي، زياد الرحباني، على أنغام موسيقى الأخير التي أطربت سلطان الطرب ونقلته إلى عالم الإبداع الموسيقي.

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ووثق الوسوف هذه السهرة التاريخية في مقطع فيديو نشره في حسابه على موقع "إنستغرام"، حيث بدا منصتا بخشوع لموسيقى الرحباني من إحدى حفلاته، والذي بدوره بدا راضيا عن المختارات التي انتقاها لتكون رفيقة راقية في سهرتهما.

وأرفق المطرب الوسوف الفيديو بتعليق: "زياد شرّفني بزيارة وموسيقى زياد أخذتني لبعيد بالروح والفكر والقلب"، مضيفا "هاشتاغ" "ليلة تاريخة" و"هيك منسمع".

المصدر: RT