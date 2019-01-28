"نيتفليكس" تنوي تحويل "Resident Evil" إلى مسلسل تلفزيوني

أعلنت شركة "نيتفليكس" الأمريكية بدء تحويل السلسلة الهوليوودية الشهيرة، "Resident Evil"، إلى مسلسل تلفزيوني.

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وصدر قرار الشركة بذلك، بعد النجاح الكبير الذي حققه الفيلم بأجزائه الستة، التي عرضت بين عامي 2002 و2016، في حين أكّدت "نيتفليكس" أن المسلسل القادم سيكون موسما واحدا فقط، وبعشر حلقات.

كما لم تعلن الشركة المنتجة عن أبطال المسلسل القادم بعد، لكن المعروف حتى الآن أن أحداثه الجوهرية سوف تكون مشتقة من قصة الفيلم الأصلية، حول غزو فيروس خطير للأرض، وتحويله البشر إلى وحوش تأكل بعضها البعض.

وفي سياق متصل، أعلن الكاتب جورج رسو، انتهاءه من كتابة الجزء السابع من فيلم الرعب والتشويق، والذي يدخل صالات العرض السينمائية تحت عنوان، "Resident Evil 7: Biohazard".

المصدر: الصحافة الأمريكية