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فلة الجزائرية تناشد المسؤولين رفع المنع عن دخولها مصر

مجتمع

فلة الجزائرية تناشد المسؤولين رفع المنع عن دخولها مصر
twitter@FellaElJazairia
فلة الجزائرية
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ناشدت الفنانة فلة الجزائرية المسؤولين في بلادها بالتدخل لرفع اسمها من قوائم الممنوعين من دخول مصر، وهو القرار الساري منذ 23 عاما، على خلفية قضية آداب تدعي الفنانة أنها ملفقة ضدها.

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وأكدت فلة في مداخلة هاتفية على قناة "دزاير نيوز" أن لا سند لديها، وعشمها كبير في المسؤولين الجزائريين أن يساعدوها في دخول مصر مجددا"

وكان قد صدر قرار عام 1996 بمنع فلة الجزائرية من دخول البلاد أو الغناء فيها، وعمم اسمها في كل المطارات والموانئ، بسبب قضية آداب.

وحاولت فلة الجزائرية دخول مصر عام 2011 بعد تلقيها دعوة من دار الأوبرا المصرية للمشاركة في حفل، لكن تم ترحيلها فور وصولها، وأكدت أنه تم تلفيق القضية لها مع 3 أشخاص لا تعرفهم أبدا، ولولا هذه القضية لأصبحت إمبراطورة الفن في مصر.

المصدر: فيتو

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