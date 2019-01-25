القضاء الإماراتي يحقق في تهمة اعتداء ممثلة مصرية شهيرة على قاصر

أصدر القضاء الإماراتي أمرا للنيابة العامة بإعادة النظر في قضية الممثلة المصرية، زينة، بما يخص توجيه تهمة جديدة ضدها، تتمثل في "اعتداء جسدي على قاصر".

وبدأت الحادثة عندما قامت الممثلة الشهيرة برفقة أختها بالعراك مع عائلة عربية أمريكية (أم وأب وابنتهما)، في منتجع "أتلانتيس" في مدينة دبي، في حين أكدت زينة أن الطفلة (12 عاما) التقطت صورا لها دون طلب إذنها.

ووفقا لسجلات المحكمة المعنية، فإن زينة وأختها قامتا بالصراخ واستخدمتا "لغة قوية" خلال عراكهما الجسدي مع العائلة العربية الأمريكية.

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وخلال جلسة أخيرة عقدت في محكمة الجنايات والجنح في دبي، نفت زينة وأختها تهمة الاعتداء الجسدي على العائلة، وكذلك تهمة الإهانة اللفظية للرجل وزوجته. وفي المقابل، رفضت العائلة العربية الأمريكية اتهاما مضادا من المحكمة، يتلخص في اعتدائها على الممثلة المصرية.

ومع احتدام النقاش في المحكمة، أعلنت محامية العائلة، عواطف محمد، أن التقارير الطبية تثبت تعرض أفراد العائلة لإصابات نتيجة الاعتداء، بمن فيهم الطفلة.

وفي إطار ما ورد، طالبت المحامية توجيه تهمة إضافية لزينة وأختها، تتلخص في اعتدائهما الجسدي على قاصر، في حين أشارت إلى "عدم وجود دليل يثبت اعتداء العائلة على الممثلة وأختها".

وكان آخر مستجد في القضية الشائكة، إعلان المحكمة الإماراتية النظر رسميا في التهمة الجديدة التي وجهتها محامية العائلة، كما أمرت المحكمة النيابة العامة بالتحقيق في موضوع التقاط الطفلة صورا لزينة يوم وقوع الحادثة.

المصدر: The National