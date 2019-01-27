"سندريلا" في رواية إغراء جديدة لمؤلفة "50 ظلا للرمادي"!

تطلق الكاتبة الأكثر مبيعا وجدلا في الأوساط الأدبية، إيريكا ليونارد جيمس، رواية إغراء "إيروتيكية" جديدة بعنوان "The Mister"، تتناول سندريلا القرن الـ 21.

وتحكي الرواية الجديدة (السيد) "The Mister"، لأكثر كاتبات العصر الحالي جدلا، وفقا لدار "Penguin" للنشر، قصة شاب أرستقراطي وقع في حب امرأة غامضة، وصلت للتو إلى لندن.

وأشارت جيمس إلى أن هذه الرواية الجديدة تلخص قصة سندريلا في القرن الحادي والعشرين. وستطرح الرواية للقراء بداية في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، في 16 أبريل المقبل.

واشتهرت الأديبة البريطانية جيمس بعد نشرها لروايتها "خمسون ظلا للرمادي" عام 2011. لكنها حصدت ردات فعل متباينة من قبل النقاد على روايتها الجريئة والخارجة عن الأعراف والتقاليد وخاصة في بريطانيا المحافظة.

#FiftyShades fans, let your inner goddess sway in a gentle victorious samba because @E_L_James has a new book coming your way: https://t.co/U65BMRJQtFpic.twitter.com/wiLfPw3Nla — Entertainment Weekly (@EW) 24 января 2019 г.

وكتبت صحيفة ديلي ميل بعد نشر هذه الرواية بعام واحد: "قد تكون أنستازيا ستيل ذات الـ 22 ربيعا بطلة رواية خمسون ظلا للرمادي، سببا في انهيار العديد من الزيجات في بريطانيا التي شهدت تهافت نسائها على اقتناء هذه الرواية، بعد أن سحرتهن كاتبتها بأحداثها التي تدور حول علاقة تجمع بين فتاة وشاب، ورجل يكبرها هو كريستيان غري الثري، الذي يتمتع بشخصية سادية مازوشية. ومع علم ستيل بذلك، ترضى بإقامة علاقة معه. الرواية تسرد تفاصيل المغامرات الإيروتيكية بينهما".

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كما أن الفيلم الذي اقتبس من هذه الرواية، وصدر عام 2015 بنفس العنوان، صنف كفيلم إغراء ورومانسية ودراما أمريكي، وحقق نجاحا فوريا في شباك التذاكر وحصد أرباحا تقدر بأكثر من 266 مليون دولار.

وتتسم الروايات الإيروتيكية بوصف التلميحات والإيحات والتصرفات البشرية (الفكرية والجسدية) في العلاقات الحميمية، وتطلق العنان لجميع أنواع الممارسات في العلاقات العاطفية الحميمية وصولا للسادية والمازوشية.

المصدر: RT