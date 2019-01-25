وفاة المخرج الجزائري الذي أضرم النيران في نفسه

توفي المخرج الجزائري، يوسف قوسم، يوم أمس، الخميس 24 يناير 2019، بعد مرور أسبوعين على إضرامه النار في نفسه بمقر قناة تلفزيونية بسبب مستحقات طالب بها.

وكان المخرج الجزائري قد أضرم النيران في جسده، 7 يناير الجاري، في مقر قناة "دزاير تي في"، بسبب عدم حصوله على مستحقات مالية خاصة بمسلسل تم بثه عام 2017. من جانبها أعربت القناة عن أسفها "لتحول خلاف تجاري إلى مأساة".

كما أوضح بيان نشرته القناة أن قوسم أضرم النار في نفسه بعد لقاء مع مدير القناة الجديد، الذي طمأنه وأخبره أن الإدارة "سوف تدرس طلبه في اليوم التالي".

عقب الحادثة أصدر نحو 100 ممثل ومؤلف ومخرج ومنتج رسالة إلى السينمائيين، نددوا خلالها "بالمشاكل التي يواجهونها في قطاع الإنتاج، والتي تعيقهم عن العمل، وكذلك الديون العالقة إلى أجل غير مسمى".

المصدر: وكالات