إقامة أول معرض للفن المسيحي الأرثوذكسي في موسكو

تحتضن كاتدرائية المسيح المخلص بموسكو مراسم تدشين مشروع "بعد الأيقونة" الفني، الذي يقدم لوحات فنية وأعمالا مركبة للفنانين التشكيليين الأرثوذكس.

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وأفاد ناطق باسم إدارة العلاقات العامة في الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية الروسية بأن مشروع "بعد الأيقونة" عبارة عن مجموعة من الأعمال العقائدية، للفنانين التشكيليين ورسامي الأيقونات المشهورين، تقدم تحت رعاية دكتور الفلسفة والفنان التشكيلي وباحث قضية القانون في الفن المسيحي، أنطون بيليكوف، وأضاف أن المشروع هو تجربة إبداعية من شأنه أن يرد فنيا على ما يسمى بالفن المعاصر.

يذكر أن معارض تابعة للمشروع كانت قد أقيمت في وقت سابق في بطرسبورغ وبيرم وسيفاستوبول وفيليكي نوفغورود وغيرها من المدن الروسية.

أما قاعة الغناء الكنسي في كاتدرائية المسيح المخلص، فستصبح أول موقع في موسكو يستضيف معرض الفن الأرثوذكسي المعاصر.

وقال الناطق إن مراسم افتتاح المعرض ستقام يوم 25 يناير، الذي يصادف يوم القديسة المسيحية الأرثوذكسية تاتيانا. وتستمر أعمال المعرض لغاية 31 يناير.

المصدر: تاس