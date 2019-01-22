التسليات الشتوية في روسيا: من التزلج إلى ركوب زلاجات الكلاب السيبيرية

يعد فصل الشتاء في روسيا وقت ممارسة الرياضات الشتوية المتعددة في الهواء الطلق وفعاليات الترفيه والتسلية بدءا من التزلج على التلال وركوب زلاجات كلاب هاسكي السيبيرية.

وتستقبل حدائق العاصمة الروسية الزوار للمشاركة في عشرات الفعاليات الشتوية والنشاطات الممتعة، منها رياضة تيوتينغ، التي أصبحت مشهورة جدا في الآونة الأخيرة بين الشباب. ومن التسليات المشهورة الأخرى: معارض المنحوتات والتماثيل الجليدية التي يصل حجمها أحيانا إلى حجم عمارات كاملة.