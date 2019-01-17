شدو الموسيقى يغدو أروع وسط أحضان الطبيعة الخلابة في قلب موسكو الصاخبة

حديقة "أبتيكارسكي" وسط موسكو هي جزيرة خضراء فريدة، وتتميز ليس فقط بتنوع الأزهار والأشجار من كل أنحاء العالم، بل بتنوع البرامج الثقافية والترفيهية، بما فيها حفلات فن الأوبرا.

وتنظم هنا الحفلات الموسيقية في الهواء الطلق حيث جمال الموسيقى وجمال الطبيعة يتلاقيان في مكان واحد.

وعلى الرغم من أن الأوبرا تعد فنا كلاسيكيا محافظا، فإنها خرجت من جدران المسارح والصالات الموسيقية لتقترب من المشاهد العادي وتعرفه إلى التحف الخالدة عبر هذه الأمسيات العابقة بالجمال بكل أشكاله.