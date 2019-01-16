حماة أنجلينا جولي: لا بد أن تدفع جولي الثمن!

لا تستطيع والدة الممثل الهوليوودي براد بيت (55 عاما)، أن تسامح أنجيلينا جولي لأنها حطمت حياة ابنها، الذي يعارض رغبتها في لقاء جولي شخصيا.

وذكر موقع "RadarOnline"، أن مقربا من عائلة براد بيت صرح بأن والدة بيت، جين، لا تستطيع حتى الآن مسامحة ممثلة هوليوود جولي على سلوكها أثناء فترة الطلاق.

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وقال المصدر المقرب لـ "RadarOnline"، إن "جين لن تغفر أبدا لأنجيلينا لما فعلته بعائلتها، وخاصة لأنهم لا يستطيعون رؤية الأطفال منذ الطلاق".

كما أن والدة براد بيت على ثقة من أن جولي تعاملت مع ابنها بقسوة و "تلاعبت" به. وتأمل جين أن تلتقي أنجيلينا شخصيا، لتطرح عليها بعض الأسئلة، وأن براد وحده يستطيع أن يوقف جولي عند حدها.

وأكد المصدر المقرب للعائلة أنه "كان على براد أن يتوسل والدته لكي لا تقفز إلى الطائرة لملاقاة أنجيلينا شخصيا. فهي تريد أن تنظر في عينيها وتقول لها كل شيء تراكم في صدرها. إنها تتهمها بإفساد حياة ابنها، وتريد أن تسمع جوابا".

المصدر: لايف. رو