اكتشاف متواصل للآثار العربية في المدن الروسية القديمة

نالت مهرجانات إعادة تمثيل العصور التاريخية المختلفة شهرة كبيرة في روسيا، وخاصة أن هواة التاريخ يعيدون تمثيل المعارك التاريخية بأزياء العصور الغابرة..

نالت مهرجانات إعادة تمثيل العصور التاريخية المختلفة شهرة كبيرة في روسيا، وخاصة أن هواة التاريخ يعيدون تمثيل المعارك التاريخية بأزياء العصور الغابرة، ويصنعون الأدوات المنزلية والأسلحة وفق تقنيات الأزمنة السالفة.

ومن هؤلاء الهواة أولئك الذين يهتمون بتاريخ الشعوب السلافية وعلاقة العالم السلافي بالعالم العربي. هذه المهرجانات، التي تشبه آلة الزمن، تستضيف كل عام في موسكو ألوف الزوار الذين يرغبون في الانتقال إلى زمن آخر.