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توم كروز يعلن عن استمرار "المهمة المستحيلة"!

الثقافة والفن

توم كروز يعلن عن استمرار
You-Tube: The TV Regent
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أعلن النجم العالمي، توم كروز، عن جزأين مرتقبين لسلسلة التشويق الشهيرة، "Mission Impossible" (المهمة المستحيلة)، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأجزاء السابقة.

وكشف كروز عن الخبر في تغريدة له عبر موقع تويتر، إذ أكد أنه سيتم تصوير الجزأين القادمين في صيفي 2021 و2022، وسيكونان أيضا من إخراج  كريستوفر ماكواري.

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وحققت الأجزاء الستة الأخيرة من "Mission Impossible" نجاحا كبيرا في الولايات المتحدة والعالم، وجنت عائدات سينمائية تخطت 3.5 مليار دولار أمريكي.

وتحدثت أنباء عن احتمالية كبيرة لاشتراك النجمين، فينج راميز وسايمون بيج، في الجزأين القادمين، وهما الممثلان اللذان شاركا مسبقا في أجزاء من السلسلة الطويلة.

كما تجدر الإشارة إلى تعاون المخرج كريستوفر ماكواري لسنين طويلة مع كروز، حيث ساهم في إخراج وكتابة العديد من أفلامه، مثل: "The Edge Of Tomorrow" ،"The Mummy" ،"Valkyrie".

المصدر: ديلي ميل

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