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وفاة الفنان السوري الكبير أسعد فضة عن عمر يناهز 81 عاما

وفاة الفنان السوري الكبير أسعد فضة عن عمر يناهز 81 عاما

الثقافة والفن

وفاة الفنان السوري الكبير أسعد فضة عن عمر يناهز 81 عاما
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أسعد فضة (1938-2019)
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توفي الممثل السوري البارز، أسعد فضة عن عمر يناهز 81 عاما.

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وقد ولد فضة في قرية بكسا في اللاذقية وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية، وتعددت أعماله ما بين التلفزيون والسينما والمسرح. وقد شارك خلال مشواره الفني الطويل في أعمال مسرحية عديدة من بينها: الأخوة كارامازوف، دون جوان، الملك العاري، الملك هو الملك، وغيرها.

المصدر: وكالات

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