الإعلان عن موعد إطلاق الجزء الأخير لـ "صراع العروش" (فيديو)

أعلنت شركة "HBO" عن موعد عرض الموسم الأخير من السلسلة الأمريكية الشهيرة، "Game of Thrones" (صراع العروش)، في حين أطلقت الشركة فيديو ترويجيا جديدا للمسلسل.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الحلقة الأولى من الموسم الثامن والأخير لـ "Game Of Thrones"، في 14 أبريل المقبل، السلسلة الهوليوودية التي انطلقت عام 2011.

ويعد المسلسل من أكثر أعمال الخيال العلمي شعبية في الولايات المتحدة والعالم، كما حقق نجاحا كبيرا أهله للحصول على العديد من الجوائز المحلية والعالمية.

ويروي المسلسل قصة سبع ممالك تتصارع على حكم الأرض، واقتبست أحداثه عن الرواية الشهيرة، "A Song of Ice and Fire"، في حين يشارك في بطولته نجوم كبار مثل: إميليا كلارك، كيت هارينغتون، لينا هيدي، وصوفي تيرنر.

المصدر: ديلي ميل