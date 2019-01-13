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مصر قاب قوسين من العثور على قبر كليوباترا

الثقافة والفن

مصر قاب قوسين من العثور على قبر كليوباترا
AFP ADRIAN DENNIS
تمثال للمكلة كيلوبترا (صورة أرشيفية)
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قال عالم الآثار المصري ووزير آثارها السابق زاهي حواس، إنه بات قريبا من معرفة مكان قبر الملكة كليوباترا، مؤكدا أنه حدد موقع الدفن على بعد حوالي 30 كم من محافظة الإسكندرية.

ووفقا لتصريح حواس لوكالة "تي جي 24" الإيطالية، على هامش مشاركته في مؤتمر باليرمو الذى عقد مؤخرا في إيطاليا، فإنه يأمل العثور على مومياء كليوباترا ومارك أنطونيو، مرجحا أنهما دفنا معا في قبر واحد في "تابوسريس ماجنا".

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 ونقلت الوكالة الإيطالية، عن حواس قوله: إنهم "قريبون جدا، فنحن نسير على الطريق الصحيح، ولدي أمل كبير في الوصول إليهما والعثور عليهما".

وأضاف مؤكدا: "نحن نعرف الآن إلى أين نذهب بالضبط للحفر".

المصدر: اليوم السابع

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