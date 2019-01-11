رامي مالك: أنا مصري ونشأت على الموسيقى المصرية

كشف الفنان العالمي، رامي مالك، في مقابلة حصرية مع مجلة "GQ Middle East"، أنه مصري وأنه نشأ على الاستماع إلى الموسيقى المصرية.

وأتى تصريح الفنان الأمريكي بعد سيل من الشائعات التي نفت امتلاكه الجنسية المصرية، في حين تحدث مالك لمجلة "GQ" بعد فوزه الأخير بجائزة "غولدن غلوب" الدولية.

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وقال النجم في سياق مقابلته الأخيرة: "أنا مصري ونشأت على الاستماع إلى الموسيقى المصرية، وأحببت أم كلثوم وعمر الشريف". كما أضاف مالك قائلا: "المصريون هم شعبي، وأشعر أني مرتبط بشكل رائع بالثقافة والناس الموجودين هناك.. أقر بأن لدى تجربة مختلفة، لكنني مغرم ومتشابك مع الثقافة المصرية".

ولد رامي مالك في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية لأبوين مصريين هما، سعيد مالك ونيللي عبد الملك، في حين فاز مؤخرا بجائزة "غولدن غلوب" عن دوره في "Bohemian Rhapsody"، كما رشح مؤخرا لجائزة "Bafta" البريطانية للعام الجاري.

المصدر: GQ Middle East